YÖKDİL başvurularında son gün... 2022 YÖKDİL başvuruları saat kaça kadar alınacak? Başvuru ücreti ve detaylar

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları AİS ekranından tamamlanacak. 185,00 TL olacak yatırılacak olan sınav ücreti "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. YÖKDİL başvuruları 31 Ocak'ta tamamlanacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 21 - 31 Ocak arasında alınacak.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.