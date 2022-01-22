YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 takvimi

13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu "https://osym.gov.tr" sitesinde yayınlandı. Adaylar, belirlenen süre içinde başvurularını, koşulları yerine getirerek yapabilir. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 başvuru ve sınav takvimi...
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 21-31 Ocak arasında alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri duyuruldu.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.