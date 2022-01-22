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YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 takvimi

#YÖKDİL#ÖSYM#YÖKDİL Başvurusu

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci başladı. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ilan etti. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek?

1/3YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek İşte ÖSYMnin açıkladığı YÖKDİL/1 takvimi

13 Mart 2022'de düzenlenecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu "https://osym.gov.tr" sitesinde yayınlandı. Adaylar, belirlenen süre içinde başvurularını, koşulları yerine getirerek yapabilir. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 başvuru ve sınav takvimi...

2/3YÖKDİL BAŞVURU TAKVİMİ

YÖKDİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 21-31 Ocak arasında alınacak.

3/3NASIL BAŞVURU YAPILIR

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri duyuruldu.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

 

 

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