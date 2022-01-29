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YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2022-YÖKDİL/1 başvuru ücreti para yatırma işlemi bilgisi

#Yökdil#Ösym#Sınav

YÖKDİL başvurularında son gün, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 21 Ocak tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) başvurularında son günlere girildi. Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımı ile 13 Mart’ta düzenlenecek olan YÖKDİL başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından sınav başvuru ücretinin ödenmesi ile tamamlanacak. Sınava başvuruda HES kodu alınması gerekecek. Peki, YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2022-YÖKDİL/1 başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgiler.

1/4YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek 2022-YÖKDİL/1 başvuru ücreti para yatırma işlemi bilgisi

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları AİS ekranından tamamlanacak. 185,00 TL olacak yatırılacak olan sınav ücreti "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. YÖKDİL başvuruları 31 Ocak'ta tamamlanacak.

2/4YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart’ta yapılacak. Sınava başvurular, 21 - 31 Ocak arasında alınacak.

3/4YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

4/4SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün Türkiye saatiyle 23.59’a kadar (Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL. olarak yatıracaklardır.

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#Yökdil#Ösym#Sınav