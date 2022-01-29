YÖKDİL başvuruları ne zaman bitecek? 2022-YÖKDİL/1 başvuru ücreti para yatırma işlemi bilgisi

YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları AİS ekranından tamamlanacak. 185,00 TL olacak yatırılacak olan sınav ücreti "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. YÖKDİL başvuruları 31 Ocak'ta tamamlanacak.