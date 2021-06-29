YÖKDİL başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 2021-YÖKDİL/2 sınav ve başvuru tarihi
YÖKDİL başvuru tarihi için geri sayım başladı. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan 2021-YÖKDİL/2 sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılım sağlayacak. Adayların heyecanla beklediği YÖKDİL sınavı 29 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Adaylar sınav kılavuzunda yer alan bankalara YÖKDİL başvuru ücretini yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklar. Peki, YÖKDİL başvuruları başladı mı? İşte, 2021-YÖKDİL/2 sınav ve başvuru takvimi.
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YÖKDİL başvuruları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleşecek olan YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. YÖKDİL başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
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YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
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YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2021-YÖKDİL/2 başvuru ücreti 145,00 TL olacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
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Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.