YÖKDİL başvuru tarihi için son şans! YÖKDİL 2020 sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL başvurusu ile 2020 yılının son sınavına giriş yapacak olan pek çok kişi, internet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Akademik kariyer hedefi bulunan kişilerin eğilim gösterdiği YÖKDİL başvurusu, 21 Ekim tarihinde başlamıştı. 2 Kasım gece yarısı sona erecek olan müracaatlarda para yatırma işlemi 3 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte, YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler
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YÖKDİL başvurusu için sona yaklaşılıyor. YÖKDİL başvuru işlemleri 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Akademik anlamda yabancı dil becerilerini kanıtlamak isteyen adayların katılım göstereceği YÖKDİL 2020/2 sınavı için başvurular, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru işleminin ardından adaylar, ücret ödemelerini tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı bu konu hakkında detaylı bilgiler
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YÖKDİL 2020/2 BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
YÖKDİL 2020/2 başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında gerçekleşecek. Bu süreçte gerçekleştirilemeyen başvurular ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru imkanı ile tamamlanabilecek.