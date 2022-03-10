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YÖKDİL 2022/1 sınavı ne zaman? İşte tarih bilgisi

#YÖKDİL#2022 YÖKDİL

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL/1 başvuru süreci geride kaldı. Başvurularını yapan binlerce aday çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan oturum tarihi de merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki, YÖKDİL 2022/1 sınavı ne zaman?

1/3YÖKDİL 2022/1 sınavı ne zaman İşte tarih bilgisi

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için başvuru süreci geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ilan etti. İşte, 2022 YÖDKİL sınav ve başvuru takvimi...

2/3YÖKDİL 2022/1 sınavı ne zaman İşte tarih bilgisi

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

3/3YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.

YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.

 

 

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#YÖKDİL#2022 YÖKDİL