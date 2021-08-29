YÖKDİL/2 soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
YÖKDİL sınavı soruları ve cevap anahtarı oturumun tamamlanması ardından gündeme geldi. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, YÖKDİL/2 sınavı sonuçları eylül ayında açıklanacak. Peki, YÖKDİL/2 soruları ve cevapları yayınlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL/2 sonuç tarihi ve sınavla ilgili detaylar...
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1
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 29 Ağustos tarihinde binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Adaylar, sınavın ardından YÖKDİL soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. YÖKDİL sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Buna göre sınav sonuçları, 21.09.2021 tarihinde açıklanacak.
2
YÖKDİL soru ve cevap tarihine yönelik açıklama yapılmadı ancak ÖSYM bünyesindeki sınavların soruları ve cevapları sınav gününden kısa bir süre sonra (1 hafta içerisinde) açıklanıyor.
3
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak
4
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.