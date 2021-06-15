Gündem Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 12:41 | 15 Haziran 2021 - 12:41

YÖKDİL/2 ne zaman? İşte YÖKDİL başvuru ve sınav takvimi

Bu yıl ilk etabı yapılan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler 2021'de yapılacak ikinci YÖKDİL sınavına çevrildi. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvurusu ne zaman?