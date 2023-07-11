YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI (AİS) 2023 || YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

2023 YÖKDİL 2 sınavı başvuruları ÖSYM'den gelen açıklama ile bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda AİS ekranı üzerinden yapacak. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecek. Ayrıca Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabuledilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Peki YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...