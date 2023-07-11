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YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI (AİS) 2023 || YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

Güncelleme Tarihi:

#YÖKDİL 2#YÖKDİL 2 Başvuru Sayfası#YÖKDİL ÖSYM AİS Başvuru Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 11:01

YÖKDİL 2 başvuruları için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Ağustos ayında uygulanacak YÖKDİL sınavı için ÖSYM AİS başvuru ekranı erişime açıldı. Adaylar kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecek. Ayrıca sınav ücreti de belli oldu. Yılda iki defa uygulanan sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL 2 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS başvuru sayfası...

1/3YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI (AİS) 2023 || YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ÖSYM duyurdu

2023 YÖKDİL 2 sınavı başvuruları ÖSYM'den gelen açıklama ile bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda AİS ekranı üzerinden yapacak. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecek. Ayrıca Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabuledilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. Peki YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2/3YÖKDİL 2 BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖKDİL 2 BAŞVURULARI BAŞLADI

YÖKDİL 2 sınav başvurusu 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

YÖKDİL BAŞVURU SAYFASI ÖSYM AİS

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU

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3/3YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

2023-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Ağustos 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanındayapılacak.

Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.

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#YÖKDİL 2#YÖKDİL 2 Başvuru Sayfası#YÖKDİL ÖSYM AİS Başvuru Ekranı

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