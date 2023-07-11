YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI (AİS) 2023 || YÖKDİL başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu!

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
2023-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Ağustos 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanındayapılacak.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.