YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'den son gelişmeler

13 Mart’ta uygulanan YÖKDİL sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2022-YÖKDİL/1) temel soru kitapçığı ve Cevap Anahtarları açıklandı. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.
YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.