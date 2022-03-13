YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'den son gelişmeler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.