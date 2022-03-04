YÖK bursları ne kadar oldu? YÖK'ten sevindiren karar

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı' kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek olan öğrencilerin desteklendiği belirtildi. Burs programı kapsamındaki alt alanların her çağrı döneminde güncel ihtiyaçlar ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda revize edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Alt alanıyla ilgili tez çalışmaları yapmak üzere yurt dışına çıkış izni talep eden 100/2000 YÖK doktora bursiyerleri 1 ay desteklenmekte iken başkanlığımıza gelen görüş ve talepler neticesinde bu bursiyerlerin, tezleri ile ilgili çalışma yapmak şartıyla, yurt dışında bulundukları 1 yıla kadar olan sürenin desteklenmesi de kararlaştırılmıştır" denildi.