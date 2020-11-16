Yok böyle rakam... Dünyanın en pahalısı Belçika'da satıldı

Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların "New Kim" için 1,6 milyon euro, "Mother New Kim" için 400 bin euro, "Palme Kim" için 204 bin euro, "Kimi" için 180 bin euro verdiği kaydedildi.