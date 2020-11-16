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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 15:18 | 

Yok böyle rakam... Dünyanın en pahalısı Belçika'da satıldı

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1,6 milyon euroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı.

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Belçika Pipa Güvercin Merkezi, internet üzerinden düzenlediği müzayedede, "New Kim" adında iki yaşında dişi bir posta güvercininin rekor fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

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Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların "New Kim" için 1,6 milyon euro, "Mother New Kim" için 400 bin euro, "Palme Kim" için 204 bin euro, "Kimi" için 180 bin euro verdiği kaydedildi.

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Açıklamada, müzayedede 157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 euro ödendiği bildirildi.

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Belçika'da 2019 yılında "Armando" adında erkek bir Flaman güvercini, 1 milyon 252 bin euroya bir Çinli almıştı.

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Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini "Armando", o dönem en pahalı güvercin olmuştu. 

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Kısa, orta ve uzun vadeli yarışlarda etkili olan ve damızlık olarak da kullanılabilecek New Kim’den önce 2019 yılında başka bir Belçikalı güvercin Armando için Çinli bir İnşaat şirketi sahibi, 1.1 milyon sterlin ödemişti.

7YARIŞMALAR 100 KM İLA 1000 KM ARASINDA
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YARIŞMALAR 100 KM İLA 1000 KM ARASINDA

Güvercin yarışları, uzun süredir özellikle Avrupa kıtasında epey rağbet görüyor.

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Özel olarak eğitilmiş yarış güvercinlerini serbest bırakarak gittikleri mesafeleri hangi sürede kat ettiklerini ölçüldüğü yarışmada yarışan güvercinler, yaklaşık 100 kilometre ila 1.000 kilometre yol kat ediyorlar.

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