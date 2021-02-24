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Haber Giriş: 24 Şubat 2021 - 16:18 | 

Yok böyle bir ağrı: Acım azalsın diye göğüslerime lahana koydum

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ünlü şarkıcı, doğum sonrası yaşadığı güçlükleri sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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1AĞRILI SÜREÇ
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AĞRILI SÜREÇ

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Paloma Faith, bebeğinin tüketebileceğinden fazla süt ürettiği için göğüslerinin şiştiğini ve ağrılı bir süreç yaşadığını anlattı.

2İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
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İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2017 yılından bu yana birlikte olduğu Leyman Lahcine ile ikinci bebeklerine kavuştuklarını da yine bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla duyuran Faith, sütünün fazla olması ve bebeğinin de çok fazla süt tüketememesi nedeniyle canının çok yandığını belirtti.

3SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Paloma Faith, doğumdan üç gün sonra yaptığı paylaşımda, göğüslerinin süt nedeniyle dolgunlaştığını, şiştiğini ve güçlü bir ağrı hissettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, acısını dindirmek için her yöntemi denediğini de ekledi.

4ACISINI ALSIN DİYE GÖĞÜSLERİNE LAHANA KOYDU
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ACISINI ALSIN DİYE GÖĞÜSLERİNE LAHANA KOYDU

Sonra bir de farklı bir yol denemeye karar vardığını anlattı Faith. Aslında şarkıcının denediği bu yöntem, bir anlamda "kocakarı ilacı" denilecek türden. Faith, acısını dindirmek için göğüslerine lahana koydu. O anlarda çektiği fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının, lahananın iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliğinden faydalanmak için bunu yaptığı belirtiliyor.

5BİRÇOK ANNENİN BAŞINA GELİYOR
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BİRÇOK ANNENİN BAŞINA GELİYOR

Paloma Faith'in başına gelen bu durumu aslında birçok yeni anne yaşayabiliyor. Hiperlaktasyon de denilen bu durum genellikle doğumdan sonraki ilk günlerde meydana geliyor. Bebeğin emme alışkanlıklarının yerleşmesiyle birlikte ortadan kalkıyor.

6BEBEK EK MAMAYA BAŞLADIĞINDA DA OLABİLİYOR
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BEBEK EK MAMAYA BAŞLADIĞINDA DA OLABİLİYOR

Ancak bazen annenin genetik yatkınlığı, bazı hormonal etkiler bu süreyi uzatabiliyor. Göğüslerde biriken ve fazla üretildiği için bebek tarafından yeteri kadar tüketilmeyen süt göğüslerde dolgunluk hissi ve güçlü ağrıya neden olabiliyor. Bazı durumlarda da bebek anne sütünün dışında başka yiyeceklerle beslenmeye başladığında da aynı sorun ortaya çıkıyor. Göğüslere lahana koymak da bu durumda acıyı azaltmanın bir yöntemi olarak benimseniyor.

7DOĞUMUNU BÖYLE DUYURDU
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DOĞUMUNU BÖYLE DUYURDU

 Paloma Faih, kızının dünyaya gelişini de bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Bebeğinin ayaklarının fotoğrafını paylaşan Faith, onu önceden planlanmış bir sezeryanle dünyaya getirdiğini ifade etti. Faith doğum sonrası da ağrı kesicilere rağmen çok ağrısı olduğunu belirtip yine de bebeğini görmenin her şeye değdiğini ve onu ne kadar sevdiklerini sözlerine ekledi.

8BİR KIZLARI DAHA VAR
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BİR KIZLARI DAHA VAR

Paloma Faith ile uzun süredir birlikte olduğuLeyman Lahcine'in bir tane kızı bulunuyordu. Bu yeni doğan kız bebekle birlikte, dört kişilik bir aile oldular.

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