Yok böyle bir ağrı: Acım azalsın diye göğüslerime lahana koydum

BEBEK EK MAMAYA BAŞLADIĞINDA DA OLABİLİYOR Ancak bazen annenin genetik yatkınlığı, bazı hormonal etkiler bu süreyi uzatabiliyor. Göğüslerde biriken ve fazla üretildiği için bebek tarafından yeteri kadar tüketilmeyen süt göğüslerde dolgunluk hissi ve güçlü ağrıya neden olabiliyor. Bazı durumlarda da bebek anne sütünün dışında başka yiyeceklerle beslenmeye başladığında da aynı sorun ortaya çıkıyor. Göğüslere lahana koymak da bu durumda acıyı azaltmanın bir yöntemi olarak benimseniyor.