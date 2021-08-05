YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı kullanımı
YÖK Atlas, 2021-YKS'de tercih yapacak adaylar için güncellendi. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlaması ardından YÖK Atlas tercih robotu ile ilgili araştırmalar başladı. 5 Ağustos itibarı ile başlayacak olan YKS tercih süreci, 20 Ağustos'ta sona erecek. Üniversite adayları bu süre zarfında YÖK Atlas uygulamasını kullanarak tercihlerini gerçekleştirebilecek.
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YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.
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YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.