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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023: Üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? İşte Üniversite ve bölüm taban puanları (Lisans-Ön Lisans)

Güncelleme Tarihi:

#YÖK Atlas Tercih Robotu#Yks Tercihleri Ne Zaman#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 23:27

YÖK Atlas tercih robotu 2023 ile üniversite tercih tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları bilgisi ile YKS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak. Üniversite tercih sürecinde adaylar YÖK atlas tercih robotu bilgilerinden faydalanabilecekler. YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih etmek isteyenler YÖK Atlas tercih robotundaki ön lisans ve lisans bölümlerin başarı sıralaması ile taban puanlarını kullanabilecek. Peki, 2023 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte, üniversite tercihleri ve YÖK Atlas tercih robotu hakkında bilgiler.

1/5YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023: Üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır İşte Üniversite ve bölüm taban puanları (Lisans-Ön Lisans)

YKS tercih tarihleri için geri sayım başladı. Adayların heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları ve başarı sıralaması öne çıkan konulardan oldu. Adaylar YÖK'ün Atlas tercih robotundan Son 1 yılın taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlarını görüntüleyecekler. YKS tercihleri ise ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/5YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

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3/5YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023: Üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır İşte Üniversite ve bölüm taban puanları (Lisans-Ön Lisans)

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2023: Üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır İşte Üniversite ve bölüm taban puanları (Lisans-Ön Lisans)

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

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5/5YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bugün erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.


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