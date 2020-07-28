YÖK Atlas tercih robotu 2020: YKS (üniversite) tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Milyonlarca üniversite adayını bekleyen üniversite tercih tarihleri, YKS sonuçlarının açıklamasıyla merak konusu oldu. YÖK Atlas tercih robotu ile geçtiğimiz yıla ilişkin 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyecek olan üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT'den aldıkları puana göre, bir yükseköğretim programına yerleşecek. İşte, 2020 YÖK Atlas tercih robotu ve YKS tercih tarihleriyle ilgili bilgiler.
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YKS sonuçlarının sürpriz bir şekilde açıklanması ardından gözler YKS tercih sürecine çevrildi. YKS tercih 2020 tarihleri sonuç tarihinden önce duyurulmuştu. YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla yapılacak olan YKS tercihleri 'http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? Tercih yapacak olan adaylar için YKS tercih tarihleri ve YÖK Atlas tercih robotunun kullanımıyla ilgili bilgileri derledik.
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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YKS KONTENJAN KILAVUZU
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.
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YÖK ATLAS NEDİR?
YKS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara adeta rehber öğretmenlik yapan sistem YÖK Atlas, yurt içi ve dışındaki lisans ve önlisans programı incelenebiliyor.
YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?
YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşımı kolaylaştırıyor. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, YÖK Atlas sayfasına girerek karşısına çıkan olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilir. YÖK ATLAS'A ERİŞİM İÇİN TIKLAYIN