YÖK Atlas tercih robotu 2020: YKS (üniversite) tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının sürpriz bir şekilde açıklanması ardından gözler YKS tercih sürecine çevrildi. YKS tercih 2020 tarihleri sonuç tarihinden önce duyurulmuştu. YÖK Atlas tercih robotu yardımıyla yapılacak olan YKS tercihleri 'http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? Tercih yapacak olan adaylar için YKS tercih tarihleri ve YÖK Atlas tercih robotunun kullanımıyla ilgili bilgileri derledik.



Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.