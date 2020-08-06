YÖK Atlas tercih ekranı: YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
YKS tercihleri 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak tercihlerini kendileri yapacaklar. YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber YÖK Atlas tercih ekranı gündeme geldi. YÖK Atlas tercih ekranı üzerinden başarı sıralaması ve üniversitelerin taban puanları görüntülenecek. İşte, YÖK Atlas tercih robotuyla ilgili bilgiler.
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YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas tercih ekranına ziyaretler başladı. 2020’de yapılan güncellemeyle YÖK Atlas kullanıcıları, üyelik adımı sonrasında 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini ‘tercih listelerine’ ekleyebilecek ve böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecek. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte YÖK Atlas tercih ekranı…2020 YKS tercihleri 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. 2020 YKS'den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercihte bulunacak adaylar, YÖK Atlas tercih robotundan faydalanıyor.
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YÖK ATLAS KULLANIMI
YÖK Atlas, YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı güvenilir bir kaynaktır.https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine tıkladıktan sonra “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. “Program Seç” kutucuğundan seçmek istediğiniz bölümün yer aldığı üniversiteler başta olmak üzere birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN
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YÖK ATLAS GÜNCELLENDİ
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki modüller güncellenerek, 2020-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı. YÖK Atlas programına, 2020-YKS sonrasında tercih yapacaklar için faydalı olacağı düşünülen "Üniversitelerimiz" adlı yeni bir modül daha eklendi.
Kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları Meslek Atlas modülündeYÖK Atlas'taki "Meslek Atlası" ile "Tercih Listesi" modülleri sayesinde adaylar, daha detaylı bilgilere ulaşacak.
Adaylar, Meslek Atlası modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.
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YÖK Atlas'ı kullanan üniversite adayları tarafından talep edilen Tercih Listesi modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde YÖK tarafından yapılan çalışmalarla sisteme dahil edilmişti.
YÖK Atlas kullanıcıları, üyelik adımı sonrasında 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini "tercih listelerine" ekleyebilecek ve böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecek.
Adaylar, önlisans/lisans seviyesindeki diğer tüm meslekler ile ilgili benzer tablolara "http://yokatlas.yok.gov.tr" adresindeki Meslek Atlası modülünden ulaşabilecek.