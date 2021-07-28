YÖK Atlas giriş ekranı! YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

‘LİSANS / ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI’ İLE ‘MESLEK ATLASI’ MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki ‘Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.