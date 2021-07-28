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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 09:29 | 

YÖK Atlas giriş ekranı! YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu üniversite tercihlerinde büyük önem taşıyor. Üniversiteye yerleştirme konusunda adayların fikir sahibi olmasını kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu ile, geçmiş dönemde üniversitelerin kontenjanlarını, taban puanları ve hangi başarı sıralamasıyla öğrenci aldıklarını görebiliyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?

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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana “üniversite tercih dönemlerinde” üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

2‘LİSANS / ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI’ İLE ‘MESLEK ATLASI’ MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ

‘LİSANS / ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI’ İLE ‘MESLEK ATLASI’ MODÜLLERİ GÜNCELLENDİ

Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki ‘Lisans ve Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modülleri YÖK'ün çalışmaları neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.

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İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.

4BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR

BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR

YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

5YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

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