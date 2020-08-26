YÖK Atlas 2020 üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Atlas tercih ekranı

YÖK Atlas tercih robotu içerisinde lisans ve ön lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yer alıyor. Aynı zamanda üniversitelerin boş kontenjanları ve puanları ile ilgili de bilgiler sistemde bulunuyor. YKS tercih sonuçlarını açıklanmasının ardından gözler 2020 üniversite taban puanlarına çevrildi. Sistem üzerinden ön lisans ve lisans programlarından istediğinizi seçerek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.