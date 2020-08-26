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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 15:16 | 

YÖK Atlas 2020 üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Atlas tercih ekranı

Üniversite taban puanları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Her yıl tercih sürecinde Yükseköğretim Kurulunca,üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılıyor. YKS tercih sonuçlarını açıklanmasının ardından adaylar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte YÖK Atlas tercih ekranı ve detaylar…

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YÖK Atlas tercih robotu içerisinde lisans ve ön lisans bölümlerinin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yer alıyor. Aynı zamanda üniversitelerin boş kontenjanları ve puanları ile ilgili de bilgiler sistemde bulunuyor. YKS tercih sonuçlarını açıklanmasının ardından gözler 2020 üniversite taban puanlarına çevrildi. Sistem üzerinden ön lisans ve lisans programlarından istediğinizi seçerek bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

2ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK Atlas tercih robotu içerisinde boş kontenjanlar yayınlandı. Ancak taban puanlar açıklanmadı. 2019 taban puanları sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Aşağıdaki link üzerinden YÖK Atlas tercih robotuna ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

YÖK Atlas, YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı güvenilir bir kaynaktır. https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine tıkladıktan sonra “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. “Program Seç” kutucuğundan seçmek istediğiniz bölümün yer aldığı üniversiteler başta olmak üzere birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

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