Yok artık! Talebe yetişemiyorlar...

Gazetenin haberinde koronavirüs salgınıyla mücadele için insanların dışarı çıkmaması, sosyal mesafeyi koruma zorunluğu ve iki kişiden daha fazla bir araya gelinmemesi gibi alınan önlemler nedeniyle insanlar şişme bebek siparişi vermeye başladığı vurgulandı.