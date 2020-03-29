Yok artık! Talebe yetişemiyorlar...

Almanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle kriz başlayınca, Almanlar marketlerde tuvalet kâğıdı, un, makarna gibi temel gıda ve tüketim ürünlerine hücum etti. Marketlerde bu ürünlerin bulunduğu raflar resmen boşaldı. Ancak Bild gazetesinde çıkan haber herkesi şaşırttı.
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Bild, makarna, un ve tuvalet kâğıdı kadar olmasa da koronüvirüs krizinde şişme bebeklerin kapış kapış satıldığını yazdı.
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Gazetenin haberinde koronavirüs salgınıyla mücadele için insanların dışarı çıkmaması, sosyal mesafeyi koruma zorunluğu ve iki kişiden daha fazla bir araya gelinmemesi gibi alınan önlemler nedeniyle insanlar şişme bebek siparişi vermeye başladığı vurgulandı.
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Gazete, Schleswig Holstein Eyaleti sınırları içinde kalan Sierksdorf’daki şişme bebek üreticisinin siparişleri karşılamakta zorlandığını yazdı. 998-4 bin Euro arasında değişen fiyatlardan satılan bebekler, daha çok internet ve telefon üzerinden sipariş ediliyor.
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Gazeteye açıklama yapan üretici firmanın sözcüsü Daniel Knebel, şunları söyledi: “Ürünlerin tanıtıldığı bölümümüz koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde kapalı. Bu yüzden satışımızın büyük bölümü şu dönemde online veya telefon üzerinde gerçekleşiyor.”
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“Alınan kısıtlayıcı önlemlere rağmen satışlar sorunsuz yürüyor. Geçen haftadan beri büyük bir talep var. Müşteriler ürün tesliminde fazla beklememek için depolarımızda bulunan ürünleri istiyor.”