YÖK Anadolu Projesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi açıklaması

YÖK Anadolu Projesi için açıklama Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan YÖK Anadolu Projesi'nin müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.