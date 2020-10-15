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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 17:44 | 

YÖK Anadolu Projesi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YÖK Anadolu Projesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde YÖK Anadolu Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde de en kısa zamanda yüz yüze eğitimi başlatmayı düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında YÖK Anadolu Projesi'ne de yer verdi. Peki, YÖK Anadolu Projesi nedir?

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Üniversitelerde de en kısa zamanda yüz yüze eğitimi başlatmayı düşündüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerimiz tek tip eğitim yapmak yerine ihtiyaca göre farklı alanlara yönelmeye başladı. 2006 yılından sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800'ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz" dedi.

2YÖK Anadolu Projesi için açıklama
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YÖK Anadolu Projesi için açıklama

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan YÖK Anadolu Projesi'nin müjdesini paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, "YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan bu çalışma, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Böylece, gelişmiş üniversitelerimizin altyapısı, yetişmiş akademik kadrosu ve birikimi, Anadolu'daki henüz yolun başında olan üniversitelerimizin istifadesine açılmış olacaktır. Aynı şekilde, eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecektir. İnşallah bu programı, bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

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Salgın döneminde kıymeti daha iyi anlaşılan bir başka önemli adımın da "YÖK Sanal Laboratuvar Projesi" olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu projeyle fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecektir. İlk olarak Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 24 üniversitede başlayacak bu çalışmadan 15 bin öğrenci faydalanabilecek. Tüm bu yeniliklerin şimdiden ülkemize, milletimize, özellikle de üniversitelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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