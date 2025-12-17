×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yoğun kar yağışı etkili oldu: Ekiplerin çalışması başladı | Hava sıcaklığı eksi 16 dereceyi gördü: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Yol Açma Çalışmaları#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 11:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentte kar uyarısında bulunmuştu. Yurt genelinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili oldu. Van'da kar yağışı sonrası kapanan 90 yerleşim yeri yolundan 55'i, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Samsun'un Kızlan mevkisinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 16 dereceyi gördü, ağaçlar kırağı tuttu. İşte yurttan kar manzaraları