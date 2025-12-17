Yoğun kar yağışı etkili oldu: Ekiplerin çalışması başladı | Hava sıcaklığı eksi 16 dereceyi gördü: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Ekipler, kapanan 90 yerleşim yerinden 55'i yeniden ulaşıma açarken, 35 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Bu arada Van'ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe belediyeleri de trafikte aksama olmaması için kar temizleme çalışması başlatırken, işçiler kaldırımlardaki kar ve buzları küreklerle temizledi.