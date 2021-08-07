Yoğun bakımdaki genç hastaların yüzde 100'ü aşısız
Koronavirüste vaka sayısı yükselirken, doluluk oranları artan yoğun bakımlara yatan hastaların yaşları 30’a kadar düştü. Hastaların tamamını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor...
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 54 yataklı COVID-19 yoğun bakım servisi, tamamen doldu.
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Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, 3 ay öncesinde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 40’lar seviyesindeyken, haziran ayından itibaren yüzde 100’e ulaştığını söyledi.
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GENÇ HASTA ARTTI
Prof. Dr. Özcan özetle şu bilgileri verdi:
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“Altı ay öncesine göre en büyük farkı yoğun bakıma yatan kişilerin yaş ortalamasında görüyoruz. Çok belirgin şekilde genç hastalarımız var yoğun bakımda yatan.
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Önceden 65 yaş ve üzerini yoğun bakıma kabul ederken özellikle son 2 ay içinde genç hastaları kabul ettik. Bizim geçen ay 2 tane 18 yaşında yoğun bakım tedavisi gerektiren hastamız oldu.
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Şu anda da ağırlıklı olarak 30-40 yaş civarında hastaları kabul ediyoruz ve bu hastaların da yüzde 100’ünün aşısız olduğunu söyleyebilirim.
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Neden aşısız olduklarını sorduğumuzda da aslında hiçbirinin net bir nedeni yok. Sadece ‘Olumsuz şeyler duyduk’, ‘Komşu öyle dedi’, ‘Bir yerde bir şey okudum’ gibi hiçbir dayanağı yok aslında aşı olmamalarının.”
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HAFİFE ALIYORUZ
Bugüne kadar yoğun bakıma 18 yaşında hiç hasta almadıklarını da vurgulayan Özcan şunları dedi:
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“Tabii virüs ilk başladığı günkü gibi değil. Zamanla hastalığa da alışıyoruz. ‘Koronavirüs’ kelimesine, ‘COVID-19’ kelimesine alışıyoruz ve bundan dolayı da hafife mi alınıyor, bilemiyorum ama virüs kendini değiştiriyor ve artık gençleri de ciddi şekilde etkiliyor. Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100’ü aşısız diyebilirim.”
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‘KEŞKE OLSAYDIM’ DİYORLAR...
Prof. Dr. Ayşe Özcan, gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu: “Gençlerin aşı olmamalarına dair hiçbir açıklamaları yok aslında.
Bazısı komşusundan etkilenmiş. Bazısı internette okuduğu bazı yanlış bilgilerden, yanlış yönlendirmelerden etkilenmiş ve aşı olmayı ertelemiş. Şu durumda aşı olmayı kesinlikle erteleyemeyiz.”
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ANKARA’DA BAŞLADI: AŞISIZA KAHVEHANE YOK
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Derneği Federasyonu’nun COVID-19 aşısı olmayanların kahvehane ve kıraathanelere alınmamasına ilişkin tavsiye kararı, Ankara’da bazı kahvehanelerde uygulanmaya başlandı.
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Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelere aşı olmayanların alınmaması kararının kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için alındığını söyledi. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
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“Bizim bu ekmeğimiz. Bu kararı bütün kahveci meslektaşlarımız olumlu karşılıyor. Tekrar vaka sayısı artık kapanma riski ile karşı karşıya kalmamak için biz bu kuralları uygulamaya hazırız.
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Özellikle semt kahvelerinde sürekli müşterilerimiz var. Biz onlara e-Nabızdan bir kere bakıp aşı yaptırıp yaptırmadığını görebiliriz. Onun kontrolünü sağlayabilecek güçteyiz” dedi.
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İNTERNETSİZ KÖYLERE AŞI GÖTÜRÜYORLAR
Erzurum'da sağlık personeli kırsal bölgelerinin muhtarlarıyla koordineli çalışarak hiç aşı olmayan ya da ikinci doz aşısını yaptıramayanlara aşı ulaştırıyor.
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Palandöken ilçesine 65 kilometre uzaklıkta, dağların arasında olan Aziziye Mahallesi’ne giden sağlık ekipleri, internet ve telefon çekmeyince, sorunu, mahallelinin temin ettiği telsizlerle çözdü.
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Aşı yapacak görevliler mahalleye giderken, diğer görevliler telsizle, yüksek bir tepeye tırmandı.
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Mahalleye ulaşan sağlık ekibi, aşı olacakların vatandaşlık numaralarını, telefon ve internetin çektiği tepedeki sağlık ekibine telsizle bildirdi.
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Tepedeki görevliler de vatandaşlık numarası aracılığıyla aşı olacakları sisteme kayıt etti. Ardından aşı yapıldı. (AA)