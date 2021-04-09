Özlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA, İbrahim MAŞE / İstanbul (DHA)-
Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 14:28 |
Yoğun bakımda son durum görüntülendi! İstanbul'da koronavirüs vakaları hızla artarken...
İstanbul'da koronavirüs vakaları hızla artarken yoğun bakımlarda son durum DHA kamerasına yansıdı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, 20 gündür vaka sayılarında artış olduğunu kaydederken belirtilerin bile eskisi kadar ciddiye almadığını vurguladı. Sönmez, "Doktora başvurular çoğu zaman hastalık ilerlediği dönemde oluyor. Bu da evde tedavi edilebilecek hastaların, hastaneye yatırılmasını gerektiriyor" dedi.