YKS'ye kaç kişi girecek? İşte 2021 YKS hakkında sayısal veriler
2021-2022 eğitim yılında üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı YKS oturumları için geri sayım sona ermek üzere. Bu hafta sonu yapılacak YKS oturumları için yüz binlerce adayın başvuru yaptığı biliniyor. Sınava katılım sağlayacak kişiler de toplamda kaç katılımcı olacağını sorguluyor. Peki, YKS'ye kaç kişi girecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye ilişkin hazırlıklar konusunda sorularını yanıtladı. En çok merak edilenlerden biri de YKS'ye katılacak kişi sayısı. İşte, 2021 YKS hakkında sayısal veriler...
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KAÇ KİŞİ GİRECEK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağını bildirdi.
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KAÇ KİŞİ GÖREV ALACAK?
Aygün, YKS kapsamında yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin, "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. Sınav evrakının basımı, paketlenmesi ve araçlara yüklenme işlemleri tamamlandı. Sınav evrakının sınav merkezlerine naklinde 448 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak." ifadelerini kullandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.
Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev alacak." diye konuştu.
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SINAVDA ALINCAK ÖNLEMLER
ÖSYM Başkanı Aygün, sınavda Kovid-19 salgınına karşı alınacak önlemleri şöyle anlattı:
"Kovid-19 salgınına karşı sınav öncesi alınan tedbirler kapsamında, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve sınav binaları dezenfekte edilecek. Ayrıca, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek."