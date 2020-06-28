YKS'nin ikinci gününden portreler ve olaylar

ONUN DA TIP İSTİYOR Kahramanmaraş’ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS'ye girdi. Emekli olduktan sonra okuma isteği devam eden Doğru, sınavı kazanıp tıp fakültesinde okumak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını belirten Doğru, “1982'de liseyi dışarıdan bitirip okumaya pek fırsat bulamadım. Bir devlet kurumunda 26 yıl çalıştıktan sonra 2012'de emekli oldum. Türkiyeye katkı amacıyla öğrencilerimizi motive etmek için bende varım bu sınavda dedim. İnşallah tıp düşünüyorum. YÖK başkanı da bizi öğrenci olarak kabul ederse gidip tıp okuyacağım. Öğrencilerimizin de hedeflerini büyük tutmasını istiyorum. Dün sınava girdim ve sınavım güzel geçti, bu gün de güzel geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.