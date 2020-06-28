YKS'nin ikinci gününden portreler ve olaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gününde adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladılar ve saat 10.15 de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adayların sınava gelişi esnasında yine ilginç olaylar yine tatsız kazalar yaşandı. Bazı adaylar ise ilerleyen yaşlarına rağmen hedeflerinin peşindeydi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HEDEFİ HACETTEPE TIP
Rize’de AYT'ye giren dört çocuk, iki torunu olan Naciye Dinç (57), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmayı hedeflediğini söyledi. Eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için okumaya karar verdi. Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Yüzyüze Eğitim Programı’na kayıt yaptıran Dinç, dört yılda liseyi tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı. Naciye Dinç, üniversite hayali için hazırlık yaptı. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AYT’ye giren Dinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuma hayali kuruyor.
2
Abone Ol
25 DAKİKA GEÇ KALDI
Ankara’da Çiğdem Çiçek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 25 dakika geç kalınca alınmadı. Çiçek, gözyaşları içerisinde sınav yerinden ayrıldı.
3
Abone Ol
SON ANA KADAR DERS ÇALIŞTILAR
Adana'da AYT'ye girecek olan bazı öğrencilerin son ana kadar ders çalıştığı görüldü.
4
Abone Ol
KAZADA YARALANDI, HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ
İstanbul Maltepe’de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.
5
Abone Ol
ONUN DA TIP İSTİYOR
Kahramanmaraş’ta 60 yaşındaki Yunus Doğru, tıp okumak için YKS'ye girdi. Emekli olduktan sonra okuma isteği devam eden Doğru, sınavı kazanıp tıp fakültesinde okumak istediğini söyledi. Okumanın yaşı olmadığını belirten Doğru, “1982'de liseyi dışarıdan bitirip okumaya pek fırsat bulamadım. Bir devlet kurumunda 26 yıl çalıştıktan sonra 2012'de emekli oldum. Türkiyeye katkı amacıyla öğrencilerimizi motive etmek için bende varım bu sınavda dedim. İnşallah tıp düşünüyorum. YÖK başkanı da bizi öğrenci olarak kabul ederse gidip tıp okuyacağım. Öğrencilerimizin de hedeflerini büyük tutmasını istiyorum. Dün sınava girdim ve sınavım güzel geçti, bu gün de güzel geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.
6
Abone Ol
KAZA YAPAN ÖĞRENCİYİ POLİS SINAVA YETİŞTİRDİ
Balıkesir’in Edremit ilçesinde YKS sınavına giderken kaza geçiren öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi. Edinilen bilgiye göre, Sınava gitmek için ailesiyle birlikte özel otomobilleriyle yola çıkan aile Edremit Kalkım Çevre yolunda bir minübüsle çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil yolcusu olan ve sınava yetişecek öğrenciyi alarak polis otosu ile sınav merkezine intikal ettirdiler. Öğrenci polislerin yardımıyla zamanında sınava girebildi.