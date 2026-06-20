YKS'de son dakika manzaraları! Demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştılar

Nusaybin’de, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda sınava giren oğluyla gelen İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, “Bugün müftü ünvanıyla değil, evladı üniversite sınavına giren bir baba heyecanıyla buradayız. Sınava girecek olan bütün öğrencilerimize, hatta aralarında yetişkinler de var, tüm vatandaşlarımıza Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum. Uzunca bir süredir bunun hazırlıklarını yaptılar, emek verdiler, gecelerini gündüzlerine kattılar. Bugün emeklerinin karşılığını alma günü. Hem emeklerinin karşılığını almaları için dua ediyoruz hem de bunun dünyanın sonu olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Vuku bulacak kadere de rıza göstermelerini tavsiye ederim. İnşallah istedikleri puanları alıp istedikleri üniversitelere yerleşirler; vatana, millete, İslam'a hizmet edebilecekleri en güzel yerlerde istihdam olurlar” diye konuştu.