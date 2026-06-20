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YKS'de son dakika manzaraları! Demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştılar

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#YKS#TYT#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 11:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan bazı adaylar, sınava yetişmek için bahçe kapılarının üzerinden atladı ancak binaya alınmadı.