YKS'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı? ÖSYM YKS kılavuzu güncellendi!

YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU? YKS güncel sınav kılavuzunda adayların tıbbi malzeme kullanmalarıyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;



1- Elektronik büyüteç / atel / oksijen tüpü /masa lambası / koyu renk camlı gözlük / kullanacak olan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



2- Kalp pili / kâğıt torba kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.



3- İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazları kontrol edilerek engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazlar, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır. Bu durumdaki adaylar, kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazların sınav süresince yanlarında bulundurmak isteyen adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



4- Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve/veya ek gıda (paketli) bulundurma zorunluluğu olan adaylar, gıda paketleri, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir.



5- İnsülin Pompası kullanan adaylar, bu aparatı giysilerin altında bulundurmak şartı ile kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.



6- İnsülin Pompası kullanıp, aynı zamanda başka rahatsızlığı nedeni ile (görme vb.) okuyucu yardımı alan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.