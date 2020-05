YKS'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı? ÖSYM YKS kılavuzu güncellendi!

7- Üzerinde protez, ortezi olan adaylar (Protez, ortez giysi altında olmalıdır), Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Üzerinde protez, ortezi olan adaylardan (protez/ortez giysi altında olsun veya olmasın) okuyucu yardımı talep edenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolukablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



8- Üzerinde diren, katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Diren, katater giysi altında olmalıdır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile diren, katateri metal parça içerenleri kullanacak olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



9- Boyunluk / eldiven / havlu / peçete / bez / hasta bezi / bere / şapka / bandaj kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava girecekler ancak, bu malzemelerden metal parça içerenleri kullanacak adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



10- Korse kullanan adaylardan korsesi giysi altında olanlar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile korsesi metal parça içeren adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



11- İlaç kullanacak adaylardan ilaçlarını tane ile sınav binasına getirenler tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Kullanacakları ilacı paket içerisinde sınava getirmesi gereken adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.



12- Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde (Göz damlası, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır.) tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.