YKS'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı? ÖSYM YKS kılavuzu güncellendi!

YKS sınav kılavuzu ÖSYM tarafından güncellendi. ÖYM tarafından güncellenen kılavuzda, sınava ilişkin detaylara yer verildi. YKS kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınavda maske kullanma zorunluluğunun olup olmadığı bir kez daha gündeme geldi. YKS 2020 kılavuzunda, adayların sınav esnasında yanında bulunduracakları malzemeler ve tıbbi eşyalarla ilgili bilgiler yer alıyor. Peki, YKS'de maske takmak zorunlu mu? TYT AYT'de maske takılacak mı? İşte, YKS kılavuzunda göre, YKS'de maske takma zorunluluğu hakkında detaylı bilgiler.
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YKS'de maske takılacak mı? sorusu adayların yanıt aradığı konulardan. Korona virüsü nedeniyle ertelenen YKS sınavında 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellendi. Bu çerçevede YKS'de maske takmanın zorunlu olup olmadığı gündemde yer alıyor. İşte, YKS'de maske takmak zorunlu mu? sorusunun cevabı...
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YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ
ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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YKS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
YKS güncel sınav kılavuzunda adayların tıbbi malzeme kullanmalarıyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;
1- Elektronik büyüteç / atel / oksijen tüpü /masa lambası / koyu renk camlı gözlük / kullanacak olan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
2- Kalp pili / kâğıt torba kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
3- İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazları kontrol edilerek engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazlar, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır. Bu durumdaki adaylar, kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde sınava alınacaklardır. Bu araç gereç ve cihazların sınav süresince yanlarında bulundurmak isteyen adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
4- Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve/veya ek gıda (paketli) bulundurma zorunluluğu olan adaylar, gıda paketleri, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra kendi tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir.
5- İnsülin Pompası kullanan adaylar, bu aparatı giysilerin altında bulundurmak şartı ile kendi tercih etmiş oldukları sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
6- İnsülin Pompası kullanıp, aynı zamanda başka rahatsızlığı nedeni ile (görme vb.) okuyucu yardımı alan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
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7- Üzerinde protez, ortezi olan adaylar (Protez, ortez giysi altında olmalıdır), Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Üzerinde protez, ortezi olan adaylardan (protez/ortez giysi altında olsun veya olmasın) okuyucu yardımı talep edenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolukablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
8- Üzerinde diren, katater bulunan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolünde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Diren, katater giysi altında olmalıdır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile diren, katateri metal parça içerenleri kullanacak olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
9- Boyunluk / eldiven / havlu / peçete / bez / hasta bezi / bere / şapka / bandaj kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava girecekler ancak, bu malzemelerden metal parça içerenleri kullanacak adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
10- Korse kullanan adaylardan korsesi giysi altında olanlar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ile korsesi metal parça içeren adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
11- İlaç kullanacak adaylardan ilaçlarını tane ile sınav binasına getirenler tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Kullanacakları ilacı paket içerisinde sınava getirmesi gereken adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
12- Göz damlası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde (Göz damlası, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere sınav süresince Salon Başkanının masasının üzerinde olacaktır.) tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır.
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13- Sonda kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacak ancak, bunlardan okuyucu yardımı talep edenler, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
14- Oturma simidi, yastık kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu yardımı talep edenler ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
15- Pant ve dizlik kullanan adaylar, bu malzemeleri giysi altında olmak kaydıyla tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
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16- İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanan adaylar, eğer kulaklıklar ve cihazları bedenlerinden ayrılabilir ise bu cihazları ile sınav binalarına alınacak ancak, cihazlar engelli salonlarında salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilecektir. Sınav esnasında İşitme Cihazı ve Biyonik Kulak kullanmak durumunda kalan adaylar ile bu cihazlarını salon görevlilerine teslim etmek istemeyen adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
17- Tekerlekli sandalye (akülü olanlar dâhil) kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu adaylardan okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
18- Koltuk değneği / baston / kanedyen / yürüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemeler, salon görevlileri tarafından adaydan sınav öncesi teslim alınarak sınav tamamlandıktan sonra tekrar adaya teslim edilecektir.
19 Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Büyüteci metal parça içeren adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolukablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
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20- Prizmatik Gözlük, teleskopik gözlük kullanan adaylar (sadece çerçeve ise) tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
21- Abaküs kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısının kontrolü ile tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Üzerinde herhangi bir olağan dışı aparat olan cihazla sınava girecek adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
22- Küptaş veya Kabartmalı Yazı Tableti kullanan adayların bu malzemeleri plastik ise tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Metal kalem kullanacaklar için bu malzeme kontrol edilip tutanağa olağan dışı bir durum olmadığı yazılacaktır. Aksi takdirde aday sınava alınmayacaktır. Kalem dışında metal aksamlı malzeme kullanacak olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
23- Braille Daktilo kullanan adaylar, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
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24- Tahta ve Beyaz Tahta Kalemi kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemesi metal parça içerenler ile okuyucu talep eden adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
25- Büyüteç gözlüğü kullanan adaylar, bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylar ise, il merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu-kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
26- Astım ilacı, spreyi/pompası kullanan adaylar, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı kontrolünde tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklardır. Bu araç gereç