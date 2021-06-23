YKS'de maske takmak zorunlu mu? İşte ayrıntılar

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak. Sınava kısa bir süre kala, YKS'de maske takmanın zorunlu olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, YKS'de maske takmak zorunlu mu?
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TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor. Sınav öncesi en çok merak edilenlerden biri de maske zorunluluğu konusu. İşte, "YKS'de maske takmak zorunlu mu?" sorusunun yanıtı...
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YKS'DE MASKE ZORUNLU MU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 YKS öncesi merak edilen sorulara yanıt verdi.
Aygün, ''Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacaktır. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacaktır. Bina girişinde adaylara maske dağıtılacaktır. Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır.'' dedi.
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2.5 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."