YKS'de konuları değişti mi? YKS'de hangi konular sorulacak?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ülkemizde alınan corona virüsü öndemleri kapsamında, YKS sınavının ileti bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının karara bağlandığını belirten Saraç, YKS'de sorulacak sorularla ilgili de detayları paylaştı. Kritik açıklama sonrası milyonlarca aday YKS sınavında hangi konuların çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS'de konuları değişti mi? YKS'de hangi konular sorulacak? İşte, 2020 YKS'de sorulacak sorularla ilgili YÖK Başkanı Saraç'ın yaptığı açıklamanın detayları.
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Corona virüsü tedbirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında son dakika açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan geldi. Üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle devam edeceğini bildiren Saraç TYT, AYT ve YDT testi olmak üzere 3 oturumda yapılacka olan YKS'nin de ileri bir tarihe alındığını belirti. YKS sınav tarihinin belli olmasıyla beraber, adayların gözü YKS'de hangi konulardan soruların geleceğine çevrildi. İşte, son dakika açıklamasına göre, "YKS'de konular değişti mi?' sorusunun yanıtı.
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YKS'DE KONULAR DEĞİŞTİ Mİ?
YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS müfredatı ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
YKS'de sorulacak müfredatla ilgili önceliğimiz ise bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığımız ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir.
Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YÖK Genel Kurulu’nun YKS'yi erteleme kararını da duyuran Başkan Saraç, şunları kaydetti:
"YKS'nin 25- 26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararı almamızdaki neden, tedbirli olmak ve öğrencilerimizin daha salim ve dingin bir zihinle hazırlanarak bu imtihana girmesidir. ÖSYM ile bu takvimi birlikte sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz rahat olsun. Bu konudaki planlamalarımız tamamdır. YKS'de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı bir şekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime Giriş Sınavları'nın ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet, bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."
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ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.
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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.