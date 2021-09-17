YKS’de kimler ek tercih yapabilir? 2021 ek tercih süreci için geri sayım
YKS ek tercihleri 20 Eylül'de başlıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih tarihlerine çevrilmişti. Adaylar ek tercih işlemlerini 23 Eylül'e kadar ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisindeki bilgilere göre gerçekleştirebilecekler. 140 puan alan öğrenciler de dahil olmak üzere bu tercih işlemlerini kimlerin yapacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YKS’de kimler ek tercih yapabilir?
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YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanmasının ardından kayıt işlemleri tamamlandı. Boş kontenjanların belirlenmesinin ardından ise ek tercih sürecine geçildi. 2021- YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmayacak.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
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Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.