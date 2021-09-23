YKS’de 2. ek tercihleri için bekleyiş başlıyor! Birinci ek tercihler için bugün son gün
YKS ek tercih süreci devam ediyor. YKS’de ilk ek tercihler için başvurular 20 Eylül’de başladı. Adaylar 23 Eylül saat 23:59’a kadar işlemlerini tamamlayabilecekler. Bu yıl ilk defa ikinci ek tercihler alınacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alan öğrenciler ile ilgili açıklama yaptı. Peki, YKS’de 2. ek tercih ne zaman yapılacak?
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YKS ek tercihleri bu yıl iki defa alınacak. Birinci ek tercih tarihleri bugün sona eriyor. Şimdi gözler YKS ikinci ek tercihlerinde. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi. Tercih takvimi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
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1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.