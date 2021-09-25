YKS'de 140 puan alanlar ek tercih tarihini bekliyor.... YKS 2.ek tercihleri için gözler ÖSYM kılavuzunda!
YKS'de 140 puan alanlar, ilk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla, ikinci ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. YKS'de bu yıla özel uygulanacak ikinci ek yerleştirme sürecinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Boş kalan kontenjanlara yapılacak YKS 2. ek tercih tarihleri ve sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, YKS 2.ek tercihleri ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS 2. ek tercihlerini yapacak olan adayların gözü kulağı artık ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. Yükseköğretim programlarına 140 puanla yerleşmeyi bekleyen üniversite adayları ikinci tercihlerini yapabilecek. 20-23 Eylül tarihlerinde yapılan YKS’de ilk ek tercihlerin ardından sonuçlar ilan edilecek. Ardından ise YKS ikinci ek tercih süreci başlayacak. Konuyla ilgili henüz ÖSYM'den açıklama gelmezken, tercih takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
2
YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek. Tercih tarihleri henüz ilan edilmedi.
3
YKS 2. EK TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
4
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.
5
YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.