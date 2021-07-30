YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, kritik tarih
YKS yerleştirme sonuçları, tercih sürecinin 5 Ağustos'ta başlamasının ardından pek çok üniversite adayının gündemini oluşturacak. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih sürecine dahil olacağı YKS yerleştirme aşaması, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla beklenen bazı bilgiler
YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme önem arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde sınav sonuçları açıklamasını gerçekleştiren ÖSYM, bu kez tercih bildirimini gerçekleştiren öğrencilerin değerlendirmelerini tamamlayacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
YKS yerleştirme sonuçları, 13 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin akabinde erişime açılacak. Kılavuzda yer alan 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi dolayısıyla sonuçların, 20 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:
1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet
kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de
elektronik kayıt yapılabilecektir.
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle
elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki
öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
4. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen
programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara
yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına
başvurmaları gerekmektedir.
6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi
ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim
Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği
Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için
elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı
yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden
alabileceklerdir.
11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde
duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları
durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.