YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS üniversite tercihleri ÖSYM'nin belirlediği 6 Ağustos 2020 tarihinde resmen başladı. Katılım gösterdikleri AYT ve TYT sınavlarından aldıkları puan neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümleri tercih edebilecek. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek ve YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite adaylarının yakından takip ettiği o süreç hakkında detaylı bilgiler
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YKS üniversite tercihi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başladı. 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümler arasından kendilerine en uygun olanı tercih edecek olan öğrenciler, tercihlerini tamamladıktan sonra sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmeleri bekleyecek. Peki, ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS üniversite tercih sonuçları ve tercihlerin ne zaman biteceği hakkında detaylı bilgiler
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylartercihleri arasında gösterebilecek.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan adayların,kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri