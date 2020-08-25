YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2020 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bekleniyor
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ön lisans ve lisans programlarına girecek olan adayların üniversite yerleştirme maratonu devam ederken gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi. Yapılan değerlendirmenin ardından 2020 YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlarını öğrenecek olan adaylar, 29 Ağustos'tan itibaren üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada üniversite tercih sonuçları için bu haftayı işaret etti. İşte, 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversite sınavı bu yıl haziran ayında düzenlendi. Üç oturum şeklinde yapılan sınava giren adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrendiler. YKS tercihleri ise 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alındı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta açıklanacağını duyurdu. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYT, AYT, ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen sınava giren adaylar tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzuna göre 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite elektronik kayıtları ise 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.
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YKS TERCİH SONUÇLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA
YKS tercih sonuçları üniversite adayları ve ebeveynlerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM hafta sonu sonuç açıklaması yapar mı sorusuyla süreç hakkında çıkarım yapmak isteyen pek çok öğrenci, internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken bazı üniversite adayları ise sosyal medya üzerinden ÖSYM etiketi ile sonuçların açıklanması talebiyle kampanya başlattı.
ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları sonrasında gözler sonuç açıklamasına çevrildi.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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MERKEZİ YERLEŞTİRME PROGRAMI NASIL YAPILACAK?
Merkezi yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.
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ÖĞRENCİLERİN MERAKLI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Sınava giren adayların bekleyişi bugün de devam ediyor. Halis Aygün'ün açıklamasının ardından gözler gelecek tercih sonucu açıklamasına çevrilmişti.. Sonuçlar açıklandığında detaylar haberimizde olacak.