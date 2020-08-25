YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YKS 2020 tercih sonuçları ÖSYM tarafından bekleniyor

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Üniversite sınavı bu yıl haziran ayında düzenlendi. Üç oturum şeklinde yapılan sınava giren adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrendiler. YKS tercihleri ise 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alındı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta açıklanacağını duyurdu. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı?



YKS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TYT, AYT, ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlenen sınava giren adaylar tercihlerini yayımlanan tercih kılavuzuna göre 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite elektronik kayıtları ise 29 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.