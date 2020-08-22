YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin kritik haftası!

YKS tercih sonuçları için artık gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. Üniversite tercihleri için ÖSYM'ye maksimum 24 adet tercih gönderen adaylar, değerlendirmenin tamamlanıp sonuçların açıklanacağı güne kilitlendi. TC Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile YKS tercih sonuçları bilgilerini görüntüleyebilecek olan öğrenciler, sonuçların olumsuz olması halinde ek tercihler için beklemeye başlayacak. Diğer taraftan üniversite kayıtlarının 31 Ağustos tarihinde başlıyor olmasından dolayı ÖSYM'nin önümüzdeki hafta içerisinde YKS tercih sonuçları açıklamasını tamamlaması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler



YKS tercih sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 24 tercih hakkını gerçekleştiren öğrenciler, sıralamalarına en uygun bölümleri sıralayarak yerleşmeyi bekleyecek. ÖSYM YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek.



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BUGÜN AÇIKLANIR MI?



YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini yapmasının ardından ay sonuna kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacağı göz önünde bulundurulursa, YKS tercih sonuçlarının en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması öngörülebilir.



YKS tercih sonuçları bugün içerisinde açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.