YKS (üniversite) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin kritik haftası!
YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama ile bekleniyor. Üniversite tercihlerini 14 Ağustos tarihine kadar tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yapılacak değerlendirmenin ardından YKS tercih sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos tarihinden başlayarak tamamlanacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili detaylar.
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YKS tercih sonuçları için artık gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. Üniversite tercihleri için ÖSYM'ye maksimum 24 adet tercih gönderen adaylar, değerlendirmenin tamamlanıp sonuçların açıklanacağı güne kilitlendi. TC Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile YKS tercih sonuçları bilgilerini görüntüleyebilecek olan öğrenciler, sonuçların olumsuz olması halinde ek tercihler için beklemeye başlayacak. Diğer taraftan üniversite kayıtlarının 31 Ağustos tarihinde başlıyor olmasından dolayı ÖSYM'nin önümüzdeki hafta içerisinde YKS tercih sonuçları açıklamasını tamamlaması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler
YKS tercih sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. 24 tercih hakkını gerçekleştiren öğrenciler, sıralamalarına en uygun bölümleri sıralayarak yerleşmeyi bekleyecek. ÖSYM YKS tercih sonuçları bilgisine göre yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih dönemini bekleyecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BUGÜN AÇIKLANIR MI?
YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini yapmasının ardından ay sonuna kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacağı göz önünde bulundurulursa, YKS tercih sonuçlarının en geç 28 Ağustos tarihine kadar açıklanması öngörülebilir.
YKS tercih sonuçları bugün içerisinde açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.
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YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme işleminde bir programa kesin kayıt hakkı kazananların belirlenmesinde aynı programı tercih etmiş adaylar arasından, tercihi hangi sırada olursa olsun yerleştirmede kullanılan yerleştirme puanı ve varsa ek puan toplamı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Eğer adayların yerleştirme puanları eşitse, ilgili TYT/SAY/SÖZ/EA/DİL sınav puanı büyük olana öncelik verilecek.
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Eşitlik sürdüğü takdirde söz konusu yükseköğretim programını daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde OBP’si yüksek olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecek.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri