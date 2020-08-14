YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de
YKS üniversite tercih sonuçları, 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrencilerin vermiş olduğu tercih listesi aracılığıyla bilgisayar üzerinden yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. YKS üniversite tercih sonuçları açıklamasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ise boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. İşte, YKS üniversite tercih sonuçları için ÖSYM'den beklenen açıklamanın detayları
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YKS tercih sonuçları ile üniversite kariyerlerine merhaba demek isteyen adaylar, yapmış oldukları tercihler için sonuçları sorgulamaya başladı. Pandemi nedeniyle hangi tarihte açılacağı belli olmayan üniversiteler için kayıtları büyük oranda online başvuru işlemi ile yapacak olan adaylar, bu durumun detaylarını araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecek.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylartercihleri arasında gösterebilecek.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu olmayacak. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan adayların,kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri