YKS üniversite tercih robotu 2020: Kolay adımlarla başarı sıralaması ve taban puan görüntüleme!
YKS üniversite tercih robotu, üniversite başarı sıralaması ve taban puanlarıyla tercih işlemlerine kolaylık sağlayacak. 2020 YKS sınav sonuçlarına göre, 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlere girecek olan adaylar, tercih robotu sayfasını ziyaret etmeye başladı. Peki, YKS üniversite tercih robotu nasıl kullanılır? İşte, üniversite başarı sıralaması ve taban puan görüntüleme ekranı.
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Üniversite tercih robotu, YKS sonuçları sonrasında sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinden birisini tercih etmek isteyen pek çok kişinin bölüm araştırmalarında önemli bir araç olacak. Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. İşte, ön lisans ve lisans bölümleri için YKS üniversite tercih robotu ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sınavı sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci yakında başlayacak. Bu gelişmenin ardından üniversiteli adaylarının bir numaralı gündem maddesi üniversite tercih işlemleri oldu. YKS tercih robotu da tercih sürecinde, pek çok kişinin tercihlerini yönlendirmesine yardımcı olacak.
YKS TERCİH ROBOTU 2020
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek.
Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden 2020-YKS birincilerini il bazında açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları ardından sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaparak; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini il bazında duyurdu. Yaptığı paylaşımda Aygün, "YKS Birincilerimizin İlleri, TYT birincileri: 5 aday; Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir. AYT birincileri: 5 aday; Sözel: İzmir, Eşit Ağırlık: Osmaniye, Sayısal: İstanbul, İzmir, Malatya. YDT birincileri: 4 aday; İstanbul, 1 aday Niğde. Adaylarımızı tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.
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YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu, dünyada pek çok alanda olduğu gibi yükseköğretimde de olağanüstü şartların yaşandığı bir süreçten geçtiğimiz gerçeğinin bilinciyle, küresel salgının oluşturduğu durumun dünün kararları ile yönetilemeyeceğinin farkındadır. Görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıllara oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir. Son olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan sınavın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda gerçekleştirileceğini başta aday öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."
Adaylar, YKS tercih kılavuzunda yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan almaları halinde tercih edebilecek. yükseköğretim programlarını ise 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan almaları halinde yapabilecek.
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BAZI BÖLÜMLER İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ÖN PLANDA OLACAK
ÖSYM'nin en düşük başarı sıralaması tablosuna göre;
Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde eşit ağırlık puan türünden en düşük 125 bininci (125.000), Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük en düşük 300 bininci (300.000), Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 250 bininci (250.000), Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 50 bininci (50.000), Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000), Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 100 bininci (100.000), Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde en düşük 80 bininci (80.000), başarı sıralamasına sahip olmak gerekecek.