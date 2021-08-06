YKS üniversite tercih ekranı 2021: YÖK Atlas robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır?
YÖK Atlas tercih robotu ile 2021 YKS ile öğrenci alan önlisans ve lisans programlarının kontenjan bilgisi erişime açıldı. Son 1 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, üniversite tercihleri için kritik önem taşıyacak. YKS tercih sürecinde adaylar YÖK atlas tercih robotu bilgilerinden faydalanabilecekler. Üniversite tercih işlemleri ise ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, YÖK Atlas robotu ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte, YKS üniversite tercih ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu, tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 20 Ağustos'a kadar yapabilecek. Tercih sürecinde, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve hangi bölümün kaç puan ile aldığı gibi detayları birkaç adımda sorgulayabilecek olan adaylar, bu işlemi basit arayüzü aracılığıyla YKS üniversite tercih robotu üzerinden tamamlayabilecek. YÖK Atlas tercih robotunda 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve taban puanları yer alıyor.
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.
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TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.
Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.
Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başladı. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.
Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
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Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2021-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
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Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.