YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları: 2021 üniversite taban puanları açıklandı mı?
Üniversite taban puanları, YKS soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına girmek için aldıkları YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, YKS taban puanları ve kontenjanlarını göz önünde bulunduracak. Üniversitelerin 2 yıllık TYT ve 4 yıllık AYT taban puanları ve başarı sıralaması YKS 2021 tercih kılavuzunda yer alacak. Gözler şimdi 2021 üniversite taban puanları ekranında. Peki, YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 YKS taban puanları son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM 2021 sınav takvimine göre bu sene YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS tercihleri sonuçların ardından başlayacak ve tercih kılavuzunda üniversite taban puanları ve kontenjanları duyurulacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere kısa süre kala yayınlanmasından dolayı bu yıl henüz açıklanmadı. Ancak geçen yılın YKS taban puanları tercihlerini yapacak adayları yol gösterebilecek.
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar.
Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 2020 yılı ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
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Yükseköğretim Kurulunun açıklamasında, içinde bulunan olağanüstü şartlar dikkate alınarak sadece geçen sene sınava giren adaylar için uygulanacak iki karar şöyle bildirildi:"TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra yine küresel salgının oluşturduğu olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 'bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla' 170'e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin edilmektedir.
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BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.