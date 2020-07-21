YKS (üniversite) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM AİS YKS sonuç sayfası

27 Haziran'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, Yabancı Dil Testi'yle sona ermişti. ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları ise bu ay bitmeden online sistem üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. YKS (üniversite) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?