YKS (üniversite) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek? ÖSYM AİS YKS sonuç sayfası
LGS sonuçlarının açıklanması ardından üniversite sınavı olan YKS sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda yapılan YKS 28 Haziran’da tamamlanmıştı. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. YKS sonuçları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS (üniversite) sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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27 Haziran'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, Yabancı Dil Testi'yle sona ermişti. ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları ise bu ay bitmeden online sistem üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. YKS (üniversite) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilecek?
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin bu yılki takvimiyle YKS sonuç tarihi belirlendi. Herhangi bir değişiklik olmazsa belirlenen takvime göre, YKS sonuçları sınavdan tam 1 ay sonra erişime açılacak.
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YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?
Bu sene corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü