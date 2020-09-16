MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS (üniversite) ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS kontenjanları ve ek yerleştirme kılavuzu için ÖSYM'den duyuru
GeriGündem YKS (üniversite) ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS kontenjanları ve ek yerleştirme kılavuzu için ÖSYM'den duyuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 19:26 | 

YKS (üniversite) ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS kontenjanları ve ek yerleştirme kılavuzu için ÖSYM'den duyuru

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler ile ikinci tercih aşaması, 17 Eylül tarihinde ek kontenjanlar tablosu ile resmen başlıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, YKS ek yerleştirme kılavuzu yarın yayımlanacak. Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak olan yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin açacağı YKS ikinci tercihler ekranından tamamlanacak. Adaylar, YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı aracılığıyla tercihlerini yaparak ÖSYM'ni yapacağı ikinci yerleştirme sürecini bekleyecek. İşte, ÖSYM'nin YKS ikinci tercih süreci hakkında merak edilen detaylı bilgiler..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS ek tercih ekranı için yarın ÖSYM üzerinden açılacak. İlk yerleştirme sürecinden kalan boş kontenjanlar için alınacak olan YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlanacak. YKS ek yerleştirme kılavuzu ve kontenjan bilgileri ÖSYM tarafından 17 Eylül tarihinde yayımlanacak ve 23 Eylül tarihine kadar erişime açık olacak.

İşte, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün o husustaki açıklamaları

2EK TERCİHLER NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi. Aygün şu ifadelerde bulundu;

Değerli YKS adaylarımız,

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.
Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2020YKS

3KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI
Abone Olgoogle-news

KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

4KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

KİMLER YKS EK TERCİHİ YAPABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde:

2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi