YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuç tarihi ve soru/cevap anahtarı
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26-27 Haziran'da düzenlenen TYT-AYT-YDT sınavı sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. YKS 2 yıllık ve 4 yıllık puanlarını baz alacak olan adaylar tercih işlemlerine yön verecek. ÖSYM'nin takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları ağustos ayında duyurulacak. Söz konusu sınavın soru ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuç tarihi.
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YKS sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına girmek için adayların katılım sağladığı YKS sınavı 26-27 Haziran'da gerçekleşti. YKS sınav değerlendirmelerini yapacak olan ÖSYM doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanını bulacak. Sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.
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YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM'nin internet sitesinde 2021-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.
2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 6 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.
Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.
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Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.
Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.
Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.
Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00’da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.
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2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak.