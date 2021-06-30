YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2021 YKS sınav sonuç tarihi ve soru/cevap anahtarı

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 6 Temmuz 2021'e kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.



Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.



Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.



Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 6 Temmuz saat 16.00’da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.