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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 14:18, /

YKS TYT AYT konuları 2020! YKS TYT AYT konu dağılımı değişti mi?

Öğrencilerin öğrenimlerine ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi üzerine, YKS TYT AYT konuları üzerinden herhangi bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili en net açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Peki, YKS TYT AYT konu dağılımı nasıl şekillenecek? İşte, 2020 YKS adayları için TYT ve AYT konu dağılımları ve 12. sınıf 1. dönem müfredatı içerisinde yer alan konular hakkında bazı bilgiler

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YKS konu dağılımları ÖSYM Başkanı Halis Aygün ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamaları sonrasında şekillendi. 25-26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan YKS kapsamında TYT ve AYT konuları arasından bazıları ayrıştırılarak soru havuzunun dışına alınacak. İşte, YKS TYT AYT konu dağılımı hakkında yetkili isimlerin açıklamaları....

Açıklamaları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız...

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin ve öğrencilerin rahat olmasını istedi.

Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı çerçevede olacak. " diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

4PEKİ, 12. SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATINDA HANGİ KONULAR YER ALIYOR

PEKİ, 12. SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATINDA HANGİ KONULAR YER ALIYOR?

12. sınıf 1. dönem matematik müfredatında yer alan konular şu şekilde;

12. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Diziler

Gerçek Sayı Dizileri
Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Türev

Limit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları

İntegral

Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları

Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi

Denklem ve Eşitsizlikler
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Veri

Veri Analizi

Ölçme

Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

Katı Cisimler



Küre ve Silindir

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