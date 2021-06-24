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Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 18:41 | 

YKS TYT AYT giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 ÖSYM YKS sınav belgesi nasıl alınır?

YKS giriş belgesi söz konusu sınava saatler kala adayların odaklandığı konulardan oldu. 26 Haziran 2021'de yapılacak olan TYT ve 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan AYT sınav oturumlarına adaylar YKS sınav giriş belgesi ile katılacak. Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek. YKS sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salon binalarına alınmayacak. Peki, 2021 ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, YKS TYT AYT giriş belgesi sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

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YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu, sınav öncesi adayların en çok yanıt aradığı konulardan oldu. Bu yıl 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 aday katılım gösterecek. Söz konusu sınav günü adaylar kimlikleri ile beraber ÖSYM'nin internet sitesinden alacakları YKS sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına yerleşecekler. YKS sınav belgesi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile alınacak.

2YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

4SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR

SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

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 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

 Kutu/şişe içerisinde ilaçla

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