YKS tercihleri saat kaçta başlıyor? 2020 YKS (üniversite) tercih tarihleri ve kılavuz detayı!
YKS tercihleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihin gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Üniversiteye yerleşecek olan binlerce aday 2020 YKS tercih kılavuzuna göre, 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin tercihlerini yapacaklar. YKS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. 2020 YKS tercihleri 14 Ağustos'ta sona erecek. Peki, YKS tercihleri başladı mı? İşte, 2020 YKS tercih tarihleri ve kılavuzla ilgili detaylı bilgiler.
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1
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YKS tercih tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza yoğun ilgi gösteriyorlar. YKS'de sonuçların açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Adaylar işlemlerini 6 Ağustos tarihinden itibaren yapabilecekler. İşlemler, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte YKS tercih tarihleri ve kılavuzu ile ilgili bilgiler...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM, güncel 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. ÖSYM, 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. br> YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
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Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
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Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.