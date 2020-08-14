YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2020 YKS (üniversite) tercih ekranı

YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ÖSYM tarafından açıklandı. 6 Ağustos’ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriyorlar. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. İşte detaylar…