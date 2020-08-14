MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2020 YKS (üniversite) tercih ekranı
GeriGündem YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2020 YKS (üniversite) tercih ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 17:50,

YKS tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2020 YKS (üniversite) tercih ekranı

YKS tercih ekranı adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini gerçekleştiriyorlar. Bugün tercihlerin son günü. Peki YKS tercihleri saat kaçta bitiyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ÖSYM tarafından açıklandı. 6 Ağustos’ta başlayan YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriyorlar. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. İşte detaylar…

2YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR
Abone Olgoogle-news

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS tercihleri 14 Ağustos’ta saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS TERCİH EKRANI-TIKLAYINIZ

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

3YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK
Abone Olgoogle-news

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi