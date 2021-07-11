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Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 19:26 | 

YKS tercihleri ne zaman? İşte 2021 üniversite tercihlerinde son bilgiler

Öğrencilerin üniversite hayatları için dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için kısa bir süre kaldı. Adaylar, sınavdan alacakları puanlar nezdinde üniversite tercihinde bulunacak. Gözler şimdi sonuçların ardından tercih sürecinde olacak. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS sınavının ardından tercihler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Adaylar, geçtiğimiz sene yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilir. İşte, 2021 üniversite tercihlerinde son bilgiler...

2TERCİHLER NE ZAMAN

TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

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"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"

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