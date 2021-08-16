YKS tercihleri ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen takvim

Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos'ta başlaması ile beraber milyonlarca adayı tercih maratonu heyecanı sardı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapacaklar. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.