YKS tercihleri ne zaman bitiyor, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte belirlenen takvim
YKS tercihlerinin alınmaya başlamasının ardından geçen süre gözleri üniversite son tercih tarihine çevirdi. ÖSYM takvimine göre 5 Ağustos tarihinde başlayan 2021 üniversite tercihleri, YKS tercih kılavuzu bilgileri ışığında yapılacak. ÖSYM'nin AİS ekranından alınacak olan YKS tercihlerini yazarken adayların 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjan, sıralama ve taban puanlarını dikkate alması gerekecek. 2021 YKS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte, YKS tercih takvimi hakkında ayrıntılar.
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Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos'ta başlaması ile beraber milyonlarca adayı tercih maratonu heyecanı sardı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapacaklar. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
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Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.